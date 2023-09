Bad Bunny regresa con un nuevo single, llamado 'Un preview', que posiblemente será el último del año, y en Aruser@s no pierden la oportunidad para escucharlo. "Pero tú me has puesto el fragmento que se entiende", le dice Alfonso Arús a Hans Arús. El colaborador pone a prueba al presentador y ahora sí, muestra una estrofa que es bastante más difícil de asimilar.

"Ahorame dedico a buscar las letras de las canciones que no entiendo", confiesa Alfonso, que así fue como descubrió que cantaba mal una canción de Karol G. "No me vuelvas a llamar, A TRAVÉS del celular", canturrea.

Alba Sánchez tiene algo que aportar a esta divertida conversación. "No dice 'y bailar como Ada Colau', en realidad dice 'y prender, vamos a 'recordal'". Pero es tarde, porque Ada Colau ya está en pantalla bailando y todos están cantando como locos en plató.