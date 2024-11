Tatiana Arús trae al plató de Aruser@ más detalles sobre el distanciamiento entre Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi, quienes habían empezado a verse tras la ruptura de María José Suárez con el jinete por una infidelidad. Ahora, mientras a Hiba Abouk se la relaciona con el exnovio de Laura Matamoros, Antonio Revilla, Álvaro Muñoz Escassi habría empezado una relación con Sheila Casas, hermana de los actores Mario y Óscar Casas.

Al ser preguntada sobre ello, la actriz ha afirmado que si fuera el caso le parecía "estupendo". "No hay ningún problema, ojalá", destaca Hiba Abouk, que asegura que no le sorprende: "No me sorprende nada ya en este mundo, con la que está cayendo". "Pero, ojalá", insiste Hiba Abouk, que afirma que no tiene nada que decir.

Además, cuando los reporteros le preguntan si el jinete está enamorado, la actriz responde tajante: "Si lo está, yo me alegro un montón porque es un tío al que quiero un montón y Sheila también es divina". Por último, confirma que su relación con el jinete está bien porque "siempre lo ha estado".