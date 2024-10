En Japón lostatuajes pueden ponerte en problemas. El protagonista del viral que presenta Alfonso Arús lo ha vivido en primera persona. El motivo de esta advertencia es la relación entre los tatuajes y la Yakuza, una de las mafias más poderosas de Japón. El usuario que ha compartido el vídeo en redes muestra cómo ha sido identificado en el aeropuerto por la policía "por llevar tatuajes".

Registran sus pertenencias y le hacen varias preguntas personales. "En este país, si los llevas, pueden hacer que no entres a baños termales, no puedas reservar una habitación de hotel, no puedas comer en algunos restaurantes, entrar en algunos parques...", detalla Hans Arús.

"El pobre David Beckham no podrá pisar Japón en su vida", bromea Alfonso Arús. Puedes ver lo que opina el resto de tertulianos sobre la noticia en el vídeo sobre estas líneas.