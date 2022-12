Estos niños ya saben cómo comportarse de manera cívica cuando viajan en transporte público a pesar de su corta edad. Una valiosa enseñanza que aprenden gracias a este simpático teatrillo, en el que incluso uno de ellos interpreta al conductor de un autobús, tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

Los pequeños aprenden de esta manera a ser educados y ceder su asiento cuando a bordo viajan personas mayores, mujeres embarazadas o personas con un bebé en brazos. Los alumnos de este jardín de infancia se meten tanto en su papel que, quien interpreta al anciano camina encorvado y con bastón y el niño que se levanta de la silla simula agarrarse de la barra superior.

"Ojalá aquí lo hicieran igual, porque en nuestro transporte público no pasa", asegura María Moya. "Lo único que no me gusta nada es el conductor, que mientras conduce está mirando para atrás. La podemos liar", bromea Angie Cárdenas.