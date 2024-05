"Saben que los hombres nunca dejan de amar. Cuando logran querer a una mujer, no la olvida nunca". comienza exponiendo la tiktoker, @palogonzaleze. La joven explica que esta teoría la vio en un vídeo y que después de que varios amigos se lo afirmasen comenzó reflexionar y se dio cuenta de que era cierta. La mujer expone que si estás con un chico que ya quiso a una chica, aunque también te quiera a ti,sigue amando a la primera persona que quiso de verdad. "En un mundo donde los varones no están conectados con sus emociones, una vez se conectan con una tan fuerte como amar, tiene lógica que no la puedan abandonar nunca.", explica la joven como argumento a su teoría.

"¿Cómo era aquel refrán que decía...lo de la segunda mujer?", se pregunta Alfonso Arús. "La primera escoba, la segunda señora", le responde Angie Cárdenas. El presentador explica que la segunda no puede ser señora, está peor que la escoba según la teoría de esta mujer, ya que, a la que ama de verdad sería a la escoba.

"A lo mejor si que es verdad porque Ben Affleck se enamoró de Jennifer López y después de otras relaciones ha vuelto con ella", razona el conductor del programa. Alba Gutiérrez comenta que el consuelo que queda a las mujeres tras esta revelación es pensar que son ellas las primeras que enamoran de verdad al hombre con el que están. "Aunque tengas 50 años, porque si no entras en depresión", añade. "Dónde hubo fuego, cenizas quedan", comenta Tatiana Arús.