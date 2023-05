Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia después de que la marca que lo estaba confeccionado haya roto su acuerdo porque la aristócrata pedía "acercarse demasiado a diseños ajenos". Una versión que Tamara Falcó niega. "No tenía ni idea y nunca pensé que llegaríamos a este punto", asegura la joven a 'Hola', donde destaca que estaba trabajando "en un entendimiento" con la marca nupcial.

La aristócrata niega "categóricamente" que sea cierto que haya pedido a la firma copiar su vestido de novia de otra marca: "A ver, cómo voy a pedir que hagan algo así si yo soy la primera que me dedico a la moda". Por su parte, Íñigo Onieva ha salido en defensa de su novia lanzando un duro 'dardo' a la marca: "Tamara Falcó es una tía importante con exigencias, unas marcas llegan, otras no".

En el plató de Aruser@s analizan toda la polémica. "Si no estuviéramos hablando de Tamara Falcó, sino de otra persona, estaríamos diciendo 'qué cosa más chunga'", afirma Angie Cárdenas, que destaca que es "lamentable". Sobre el rumor de que Tamara Falcó quería copiar un diseño de Chanel, Angie Cárdenas responde tajante: "Si quieres un diseño de Chanel, paga un modelo de Alta Costura, estas diseñadoras tienen su estilo".

"No puedes decir, 'cópiame esto'", insiste Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús reflexiona sobre la polémica: "Para que una empresa tan importante como esta haya decidido resolver el contrato es evidente que algo no ha funcionado, porque para ellos también es un prestigio aparecer en una de las bodas más mediáticas". "Si han dicho, 'chica, no te aguanto', algo pasa", insiste el presentador. Por su parte, Alba Gutiérrez afirma que es normal tener una inspiración, pero cuando esta "pasa a ser una exigencia y a lo mejor un modelo en concreto, no dejas libertad a la diseñadora".