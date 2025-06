Angie Cárdenas alucina al ver a Elle Macpherson en Madrid: "¿Qué está pasando que no quiere dar la cara?"

Elle Macpherson ha aterrizado en Madrid para acudir a los Premios Elle, donde va a ser una de las galardonadas.

La modelo ha sido pillada en el aeropuerto, donde, con unas gafas de sol, ha intentado evitar que la prensa no le fotografiara el rostro. Macpherson ha dado las gracias por la bienvenida de los reporteros y ha explicado que el vuelo ha ido bien. Además, la modelo ha asegurado que tiene "muchos planes" en España.

Sin embargo, el hecho de no querer mostrar la cara en ningún momento, llama la atención de los colaboradores de Aruser@s. "No le vemos la cara", afirma alucinado Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas reflexiona: "¿Qué está pasando que no quiere dar la cara?".

"Yo creo que después de un vuelo largo, no se espera a la prensa e igual no tiene la cara que quiere ofrecer", explica, por su lado, Tatiana Arús.