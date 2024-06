Ángel Martín critica a los que se olvidan del nombre cuando le presentan a alguien aprovechando un noticia sobre descubrimiento científico. "En ciencia han descubierto que los elefantes se llaman unos a otros por su nombre", expone el humorista que no duda en lanzar un dardo a los humanos y añade "pero lo que no dice el estudio es si, ¿cuándo les presentan a un elefante nuevo también se les olvida el nombre y tienen que volver a preguntar?".

"Es posible que los elefantes también piensen: 'sé que lo conozco de algo pero no tengo ni idea de quién es'", opina Alfonso Arús, a lo que Andrés Guerra le responde que los elefantes tienen mucha memoria, que a ellos no les pasará.

Mientras que David Broc opina que los humanos solemos olvidar mucho los nombres. "Es verdad, al menos yo cuando conozco a alguien me pongo muy nerviosa pensando en otras cosas y me olvido del nombre de esa persona", expone María Moya. Razonamiento que comparte Òscar Broc. "Piensas: 'le digo que no me acuerdo de él y quedo mal, o le hago ver que me acuerdo'. Entras en esa disyuntiva", explica el tertuliano.