"No sabemos qué le ocurre a Anabel (Pantoja), pero está atravesando un bachecillo... no sabemos si por la noticia que se ha dado conocer, que debido a un 'mal rollito' con su tío Agustín estaría separada y distanciada de Isabel Pantoja", cuenta Tatiana Arús en Aruser@s. Al parecer, la sobrina de la cantante habría intentado contactar con su tía tras su ruptura con Yulen Pereira en busca de consuela, pero ella no habría contestado a sus llamadas.

En redes, Anabel Pantoja se ha mostrado muy triste y ha publicado un vídeo en el que asegura que va "a reventar". "No lo estoy pasando bien. Estoy luchando y trabajando por cumplir mi sueño y es flipante cómo personas (por llamarlas de alguna manera) te impiden ser feliz, sobre todo por su interés", asegura mirando a cámara.

"No doy crédito. Es una tras otra, una tras otra", recalca.