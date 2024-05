"Se caracterizan especialmente porque también juegan de treinta años en adelante", comienza explicando Ana Brito en su perfil de Instagram, que continúa explicando: "Esta especie va todos los domingos por la mañana a jugar en una liga de cuatro matados". La cómica explica que cada domingo se lesiona uno. "No me quiero poner violenta pero... ¡Con hijos ya no hace gracia la coña esta!", exclama.

Además la humorista cuenta que todo esto viene después de intentar llamar al hijo Lionel Diego. También expone que este tipo de hombre apuntará al hijo a fútbol antes de poder andar, que hará al bebé socio de su equipo de fútbol... En plató, todos los tertulianos se parten de risa. "A ver, ha pintado un marido muy especial", comenta Alfonso Arús.

David Broc lo contradice, porque afirma que este tipo de hombre existe y es muy popular. Su hermano Òscar reconoce que conocen a personas que juegan en estas ligas que se han lesionado de gravedad.