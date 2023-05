Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las nuevas declaraciones de Ana Boyer tras la polémica del vestido de novia de su hermana, Tamara Falcó. La mujer de Fernando Verdasco ha contado cómo ha vivido la polémica y el inicio de nuevo del proceso de creación del vestido, esta vez, con Carolina Herrera. "Ahora la vemos totalmente feliz y ha vuelto muy contenta de su viaje", ha explicado Ana Boyer, que ha detallado que Isabel Presyler y ella pudieron seguir la prueba del vestido de Tamara Falcó con Carolina Herrera en Nueva York a través de una videollamada.

"Se la veía tan feliz, que es lo que tiene que ser, está guapísima", ha insistido Ana Boyer sobre su hermana. Además, preguntada por 'Sophie et voilà', ha confirmado la tensa relación que terminó con el acuerdo con Tamara Falcó: "Ella siempre ha sabido lo que le gustaba y lo que no". "No creo que (Tamara) haya tenido ningún mal gesto y se creó una situación desagradable para todas las partes", ha declarado Ana Boyer, que ha afirmado que "cuando la experiencia deja de ser eso es mejor un cambio": "Ahora se la ve contenta y feliz es lo que toca".

"Es cierto que ella no se veía y se tiene que gustar ella", ha explicado Ana Boyer, que ha desvelado que el vestido de Sophie et voilà "no era lo que mejor le sentaba".