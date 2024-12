Alice Campello despide 2024, el año de su ruptura con Morata: "Ha sido uno de los más difíciles de mi vida"

Alice Campelloha compartido una imagen en su cuenta de Instagram para despedir 2024 con un profundo texto en el que se abre como nunca tras su separación de Álvaro Morata durante el verano. Como cada año os saludo por aquí. Este año es un poco diferente, no puedo hacer balance sin recordar todo lo que me trajo hasta hoy", ha escrito la empresaria, que ha confesado que 2024 ha sido, sin duda, uno de los más difíciles de su vida. Sin embargo, Campello también ha asegurado que este año, a la vez, fue el que más le enseñó "sobre la vida, sobre las amistades, sobre el amor y sobre el trabajo".

La modelo ha recordado cómo han sido los últimos años de su vida, entre mudanzas y embarazos: "Después de 6 mudanzas de mis 21 a mis 29 y 4 hijos que cambiaron mis prioridades y me hicieron una persona mucho más vulnerable". Además, Alice Campello ha recordado los problemas que sufrió en el nacimiento de su hija Bella, donde ha asegurado que la vida le dio "una segunda oportunidad": "Experimenté lo que significaba el miedo a perder todo y dejar a mis hijos y a todas las personas que me quieren solas para siempre". Desde entonces, ha destacado que le da "un valor diferente a todo".

La joven empresaria también ha recordado su separación del madre de sus hijos, el futbolista Álvaro Morata. "Con dolor e incertidumbre este año di otro paso pero esta vez, por amor a mis hijos y fue una prueba más para mí", ha confesado sin nombrar a su expareja. "Durante estos maravillosos años, en los que sólo puedo agradecer a la vida lo que tengo y he tenido, me di cuenta de que probablemente ser madre de cuatro niños pequeños, tener solo 29 años y cambiar constantemente de país, me hacía perder el equilibrio, la estabilidad de muchas amistades, lugares y hasta un poco de mí misma", ha reflexionado.

"Lo que espero para el 2025 es, simplemente, haber aprendido de años anteriores", ha asegurado la modelo, que ha destacado que también quiere ponerse "más en el lugar de los demás" y no limitarse a pensar que sus pensamientos son los únicos correctos: "Quiero aprender a no juzgar porque no sabemos lo que estamos viviendo cada uno de nosotros ni contra qué estamos luchando". "Las apariencias engañan mucho y lo experimento en carne propia todos los días", ha asegurado.

Por último, Campello ha afirmado que gracias a este 2024 ha entendido "que la vida es preciosa": "Quien nos muestra algo merece ser parte y quien no, no es necesario tenerlo cerca". "Les deseo mucho amor, que es el motor de todo y, obviamente, mucha salud", ha destacado la empresaria, que ha asegurado que usará todo lo aprendido este año y no desperdiciará ninguna de sus enseñanzas. "Esperemos que 2025 sea mejor que 2024", ha finalizado.