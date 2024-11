Álvaro de Marichalar justifica su reconocimiento como 'caballero de honor' de la Fundación Franco: "Por defender la verdad histórica"

En 2023, la Fundación Francisco Franco reconoce como 'caballero de honor' a Álvaro de Marichalar. Y, desde Panamá y reconociendo que lleva cinco años sin pisar España, atiende a Equipo de Investigación para hablar sobre la fundación.

El excuñado de la Infanta Elena explica por qué cree que recibió ese premio: "Probablemente por defender la verdad histórica. Supongo que fue por eso".

Además, Álvaro de Marichalar asegura que no realiza donaciones a la fundación, pero por otro lado sí apunta que se volverá a crear otra organización diferente si se ilegaliza la actual: "Tengo una ideología clara, de libertad. Pero dinero no tengo. Las cosas se apoyan no solo con dinero, y lo que hay que hacer es apoyar cada uno de nuestros en nuestras posibilidades. Vamos a luchar para que esa fundación siga adelante. Si la prohíben, se volverá a crear otra fundación".