Alfonso Arús analiza en el plató de Aruser@s el viaje de Tamara Falcó e Íñigo Onieva a Venecia y su posible embarazo: "De momento, no es ni niño ni niña porque no se ha quedado embarazada a no ser que le dé al ozempic como si no hubiese un mañana". Según explica Tatiana Arús, la pareja se aloja en un apartamento que cuesta por día 1.500 euros: "Vemos que han visitado la plaza San Marcos y otros lugares emblemáticos de Venecia".

Sin embargo, la colaboradora afirma que le extraña que no compartan en redes sociales lo que han estado comiendo. "Normalmente suele ser el centro de todas sus fotografías", destaca Tatiana Arús, que explica que el matrimonio ha viajado junto a unos amigos.

"Pues a pagar", destaca, por su parte, Alfonso Arús, que explica que Venecia será la primera ciudad del mundo que te cobra por caminar por sus calles: "Cinco eurazos al día".