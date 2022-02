Kiko Rivera sigue alimentando la polémica. Tras protagonizar una portada de la revista 'Lecturas' en la que revelaba que había pegado a su hermana Isa P porque ella había intentado autolesionarse, el DJ ha decidido responder a las múltiples críticas recibidas.

En el vídeo que acompaña a la noticia puede verse el largo texto que el hijo de Isabel Pantoja ha publicado en sus stories de Instagram después de que se le haya impedido concursar en un reality por la publicación de su entrevista. En esas líneas, Kiko Rivera se ha defendido esgrimiendo tres argumentos para justificar sus duras palabras.

La defensa de Kiko Rivera tras atacar a Isa P y a su familia

En primer lugar, ha animado a la gente a echar la vista atrás y recordar las entrevistas de Dulce, la niñera de Isa P, en televisión. Seguidamente, ha calificado a Chabelita como "esa que llaman mi hermana" y ha criticado que, en su día, diese la razón a Dulce en sus apariciones públicas. Por último, ha afirmado que ha concedido la entrevista "básicamente, porque me sale de las narices". Además, ha animado a los usuarios de Instagram a los que no les gusten sus declaraciones a que le dejen de seguir y ha lanzado una amenaza a Isa P y a Asraf Beno: "Si tú y tu perrito faldero queréis una guerra conmigo, voy a ir con la verdad por delante".

"Me parece lamentable. Con estas declaraciones no beneficia para nada a su familia", ha comentado Angie Cárdenas al término del vídeo. Además, la colaboradora de 'Aruser@s' ha advertido que "este balazo se le puede venir en contra". Por su parte, Alfonso Arús ha tenido muy clara su opinión sobre Kiko Rivera: "No está bien, está claro que no está bien". Así pues, los colaboradores del programa han mantenido la postura que ya manifestaron ayer después de ver los dardos de Kiko Rivera que causaron tanto revuelo entre los espectadores y la prensa del corazón.