Tras haber finalizado su relación profesional con la discográfica Universal, Kiko Rivera ha decidido poner toda la carne en el asador para seguir facturando gracias a su faceta de personaje del corazón. El DJ ha protagonizado una polémica portada en la revista 'Lecturas', publicación en la que habla largo y tendido sobre su familia.

Kiko Rivera ha sido especialmente duro con su hermana Isa P y ha revelado varios detalles de su vida privada. En la portada de la revista, a modo de gancho, se ha elegido una certera declaración del hijo de Isabel Pantoja: "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas".

Tatiana Arús y Angie Cárdenas, críticas con Kiko Rivera

"Lo que no puede ser es que este señor ya no hable solamente de su vida, ha metido a su hermana la que muy probablemente no le apetece que se cuente ese episodio de su vida", ha afirmado Angie Cárdenas en tono crítico contra Kiko Rivera. En esta línea, Tatiana Arús ha echado un capote a Isa P: "Precisamente es de lo que se queja Isa Pantoja que dice que la deje en paz, que hemos roto la relación, que deje al resto tranquilos".