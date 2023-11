Un tiktoker inglés (@therealdustinanderson) se ha hecho viral y ha generado una discusión en X (antes, Twitter) al hablar sobre las propinas. "Él dice que no va a dejar ninguna, porque no puede ser que tenga que pagar un 20 o un 25% más porque alguien haga bien su trabajo", cuenta Hans Arús en Aruser@s. "Los propios dueños son los que tienen que encargarse de implementar una subida de precios a los clientes y que nosotros, al pagar la cuenta, le paguemos al camarero".

A Angie Cárdenas le indigna el concepto de propina en sí mismo, sobre todo, en los casos en los que ya viene marcada. "Eso ya es una obligación", asegura y añade: "aquí el gran problema es que esta gente tiene que tener un sueldo digno y no necesitar la propina del cliente", se queja. Alfonso Arús también se muestra a favor de esta postura. "Le estoy solventando la papeleta al empresario que no paga bien al trabajador", argumenta.

Pero el presentador del programa va más allá. "En el caso de que el trabajador estuviera bien pagado y no la necesitara, prefiero pagar un precio más elevado y tener la posibilidad de darla o no, porque la propina yo la doy si me siento bien atendido. El día que me sienta mal atendido quiero tener la libertad de que la persona sepa que no me siento a gusto con el servicio que me ha dado".

"¿Verdad que tú haces un programa de televisión y nadie te da una propina?", pregunta Angie Cárdenas. Y es que, en efecto, esta "obligación" no sería bien recibida en ningún otro sector que no fuera el de la hostelería o el turismo.