"¿Qué te ha pasado en la cabeza que de pronto has reconsiderado tu postura de futuro?", pregunta Alfonso Arús a Patricia Benítez después de que la colaboradora de Aruser@s haya afirmado que había cambiado de opinión con respecto al matrimonio. "Me han ayudado chicos muy majos y he pensado que me podría enamorar", responde.

Pero, "¿es posible que alguno de los que te ha ayudado en la mudanza sea el 'futurible'?", insiste el presentador. La tertuliana no sabe cómo salir de esta situación. "No me preguntes más", le pide para sorpresa de sus compañeros. "Es muy argumento de película porno amateur", señala David Broc.

"Quiero saber si le dijiste al señor de la mudanza que se llevara una muda", incide su jefe. "Oye, Patricia, me interesa mucho la dirección de estas mudanzas porno", comenta Òscar Broc. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya sido un "amigo" quien la ha ayudado con todo el proceso. "Si me abres corchete, continúo largando", advierte Angie Cárdenas.