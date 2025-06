Alfonso Arús, a las "perfectas" felicitaciones a Mario Casas por su 39 cumpleaños: "¡Boicot! Lo bueno es sacar las fotos horribles"

Que los Casas son una familia unida es algo patente y que muestran siempre en redes sociales. Es así que sus hermanos, Óscar y Sheila, han querido acompañar a Mario Casas en su 39 cumpleaños felicitándole con recopilaciones de fotos y vídeos de momentos únicos que han vivido con él.

"Estamos casi en la era de los maduritos, pero tengo que decirte que estás en tu prime. Estoy muy orgullosa de ti por todos los valores que tienes, el esfuerzo en todo lo que haces y el cariño que nos das a todos", le dedicaba su hermana Sheila Casas.

"Han recuperado sus mejores imágenes", señala Tatiana Arús, a lo que Alfonso Arús responde: "Es un aburrimiento; lo bueno de los hermanos es que hagan boicot y que publiquen las fotos más horribles". "Estas son demasiado perfectas", insiste.

"A mí Hans me ha llegado a decir que no las compartía y las iba a censurar porque no estaba de acuerdo con las fotos que había seleccionado", ríe Tatiana.