Alfonso Arús opina sobre Pedro Almodóvar: "No me interesa como director. Está rancio últimamente"

En la alfombra roja de los Premios Fotogramas de Plata 2025, el director de cine Juan Antonio Bayona atendió a los medios de comunicación, donde una vez más rechazó producir la serie documental de Belén Esteban: "Ahora mismo le dije que estoy muy liado, ni siquiera yo sé qué película voy a dirigir".

Una respuesta que convence a Alfonso Arús. Es más, el presentador destaca que Bayona ha sido bastante amable al responder, a diferencia de Pedro Almodóvar cuando le preguntaron sobre el proyecto hace unas semanas.

"El que estuvo más antipático, pero es que a mí no me interesa como director, es Almodóvar", opinó Alfonso. "Está rancio últimamente", añadió el presentador, señalando que él busca "alguien divertido" para dirigir la serie de Belén Esteban, y está claro que, para él, Almodóvar no encaja en ese perfil.