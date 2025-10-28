El vídeo de Nicole Kidman y Kendall Jenner desfilando en Vogue World con estos históricos diseños

Mientras Nicole Kidman fue la encargada de abrir el desfile con un diseño vintage hecho a medida de Chanel de la película 'Gilda', Kendall Jenner la siguió con un look que la propia Nicole llevó en 'Moulin Rouge'.

Los Estudios Paramount, los más antiguos de Los Ángeles, han acogido la cuarta edición de Vogue World, un desfile de moda y entretenimiento, de la mano de la revista Vogue y de Anna Wintour. En el evento, al que acudieron caras tan conocidas como Miley Cyrus, Camila Cabello o Dakota Johnson, se consiguió recaudar 4,5 millones de dólares para ayudar al Fondo de la Comunidad de Entretenimiento. Además, parte de lo recaudado también ha ido a parar a los diseñadores de vestuario que sufrieron los incendios de Los Ángeles.

Nicole Kidman ha sido una de las protagonistas indiscutibles del evento. Y es que la actriz ha sido la encargada de inaugurar el desfile con un diseño vintage hecho a medida de Chanel de la película 'Gilda'. Además, Kendall Jenner, hermana de Kim Kardashian, ha sorprendido a todos con el espectacular diseño que Kidman llevó en la película 'Moulin Rouge'.

Por otro lado, Julia Garner se ha puesto en la piel de Kirsten Dunst en su papel de María Antonieta mientras que la cantante Doja Cat fue la encargada de amenizar el desfile haciendo un homenaje a Tina Turner luciendo el diseño de la Tía Entity en 'Mad Max'. Por último, otra de las caras conocidas que desfiló fue Lili, hija de Kate Moss.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.