Los creadores de contenido, @falomirbrothers, han iniciado un debate de más de 10 horas en X tras subir un vídeo jugando al parchís. En las imágenes se puede ver como un hermano le dice a otro, que no puede pasar con su ficha porque tiene una barrera. En ese momento llega una mujer con las reglas del parchís y les dice que si puede pasar porque son dos fichas de diferente color, no del mismo, creando en las redes y en el plató de Aruser@s un debate en torno a las normas.

Alfonso Arús pregunta a Hans Arús si es cierto lo que dicen. El tertuliano le responde que sí, aunque reconoce que cada uno en su casa juega como quiere porque su abuela le decía que si tenía todas las fichas fuera y sacaba un seis contaba doce, en cambio, otras personas le han dicho que se cuentan siete. "Es que es ridículo, si tienes todas fuera solo contar una más... es muy pobre", opina Angie Cárdenas, que está de acuerdo con Hans al igual que el resto de tertulianos, menos a Rocío Cano, que creía que se contaban seis.

"Cuando tienes todas las fichas fuera, el seis ya no es un seis. La duda está en si es un 7 o un 12", le explica el presentador, a lo que la tertuliana le responde que ella siempre ha jugado así. "A ver porque en Boadilla se juega de forma diferente", le responde el presentador, mientras que Angie le contesta: "Has jugado muy poco al parchís". Tatiana Cárdenas abre otro debate, esta vez sobre cuántas cuadrados mueves la ficha cuando te comes a alguien. La tertuliana confiesa que ella mueve 20 posiciones la ficha, mientras que otras personas le dijeron que son 15.