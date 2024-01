"Cuando salió nuestra noticia dejaron como si dijéramos un margen abierto a... especulaciones. Se inventan cualquier mierda ", ha asegurado Rauw Alejandro en una reciente entrevista en la que ha hablado por primera vez de su ruptura con Rosalía. En esta conversación con un famoso youtuber se ha quejado de que la gente "no distingue a Rauw de Raúl" y ha asegurado que fue un verano muy duro. "¿Entiendes?", preguntaba al final de estas declaraciones.

En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús responde. "Sí, bueno, no. Entender, no entiendo mucho", asegura entre las carcajadas de los colaboradores del programa. "He entendido que 'eh' una 'mielda'", cuenta. "Te lo he resumido", se queja Tatiana Arús. "Pero no lo has subtitulado, que era lo propio", contesta el presentador.

"Quiero que hagas el ejercicio de ir entrando. Es como el inglés, hay que escucharlo", bromea la tertuliana, para después hacer una sinopsis general de toda la entrevista. Angie Cárdenas se queda también alucinada ante tanta información. "¿Todo eso ha dicho en una frase?". El jefe recuerda un sketch de José Mota y le da la razón al cómico. "La gente mayor no entiende lo que dicen estos personajes". Subtítulos para Rauw Alejandro, por favor.