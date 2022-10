Muchas son las cadenas por las que Alfonso Arús y su equipo han pasado a lo largo de las últimas décadas hasta que han llegado a laSexta, pero el plató, siempre ha sido el mismo. Por ello, el director de Aruser@s le ha dedicado unas bonitas palabras, pensando ya en su jubilación.

"Todo se ha hecho en este plató. Yo soy infiel con respecto a la cadena, pero no con respecto al plató. El día que me jubile, me jubilaré de este plató", relata con cierta nostalgia pero con impaciencia por la llegada de ese momento.

"Es como tu segunda casa", asegura la colaboradora Alba Gutiérrez. Por su parte, María Moya sugiere que, cuando Alfonso Arús se retire, cuelguen una camiseta del techo con su nombre y su dorsal, algo que le ha hecho mucha ilusión al presentador, que se ha puesto a imaginar cómo será recordado por las siguientes generaciones y sugiere que pongan una placa con el nombre del programa.