Alfonso Arús, a George Clooney tras decir que nunca ha discutido con su mujer: "Desde que te has puesto el Farmatint Ortega Cano..."

George Clooney asegura que no ha discutido nunca con su mujer en 10 años de matrimonio y Alfonso Arús no se fía de él ni un pelo teñido de esos nuevos que luce el actor.

Amal y George Clooneyno han discutido nunca, ni una sola vez en la vida y eso que ya llevan 10 años casados. Al menos, eso es lo que afirma el actor en esta entrevista que recoge Aruser@s. "Estamos pasando por un gran momento en la vida. Recuerdo que estuvimos aquí contigo una vez y te dijimos que nunca habíamos discutido y todavía no lo hemos hecho", le dice a su entrevistadora.

"Me siento increíblemente afortunado de haber conocido a esta mujer. Siento que he ganado la lotería. No pasa un día sin que me considere el hombre más afortunado del mundo, así que es genial", asegura con convicción.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús no da crédito a sus declaraciones. "A ver, George. Desde que te has puesto el Farmatint Ortega Cano has perdido credibilidad", le advierte. "A mí me de la sensación de que algún producto del pelo le ha afectado un poco...", bromea Angie Cárdenas.

Alba Gutiérrez tiene la teoría de que el secreto es no verse. "Si se ven un día a la semana, no discuten", reflexiona. "Es probable que Alberto de Mónaco y Charlene no hayan discutido nunca en 20 años", apunta el presentador, que añade que lo importante es irse a la cama habiendo arreglado el asunto, como dijo el papa Francisco.