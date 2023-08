"Pobres... ¿y esos niños que chapotean al borde de la piscina? ¿Y esos niños que se lanzan a bomba con los manguitos? ¿Y esos niños que te meten el cucurucho del helado en el ojo? ¿Y esos niños que de tarde/noche están allí en el karaoke, animando el festival?", se preguntaba Alfonso Arús cuando los colaboradores de Aruser@s se posicionaron unánimemente a favor de los hoteles sin niños y los catalogaban como auténticos "remansos de paz".

Un murmullo comenzó a tomar fuerza entre los tertulianos mientras el presentador seguía con su presunta defensa de los pequeños: "no es cierto". Ese susurro acabó convirtiéndose en una pañolada en señal de protesta. Y es que, quienes le conocen, saben que lo que defendía en este vídeo está muy alejado de lo que piensa en realidad.

El momento más divertido llega de la mano deAngie Cárdenas, que, sin quererlo (creemos), da pie a un pique matrimonial. "Si tú tienes niños y en mi caso, que he tenido cuatro...", comenzaba a decir ella. "Yo no los he tenido. Los has tenido tú sola", la cortaba su marido, el jefe. "A ver si te suena lo que te está contando", intervenía Tatiana Arús, una de las hijas de la pareja, quien, por cierto, fue Miss Iberostar cuando era pequeña gracias al juego sucio de sus padres.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Aruser@s de abril de 2023 que laSexta está recuperando como parte de los mejores momentos del verano.