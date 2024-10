Isabel Preysler ha acudido a los Premios de la revista 'Mujer Hoy'. Allí, la celebritie, que ha acudido junto a Ana Boyer y Tamara Falcó, ha afirmado que se siente "muy honrada" por el premio aunque no cree que se lo merezca. "La etapa de abuela es maravillosa", ha declarado Preysler, que ha asegurado que está muy bien soltera: "No he estado tan bien en mucho tiempo". Por último, preguntada sobre sus planes de Navidad, Isabel Preysler ha afirmado que no lo sabe todavía porque "Tamara Falcó la tiene que pasar con la familia de Íñigo Onieva".

Por otro lado, Alfonso Arús informa en el vídeo principal de esta noticia que Isabel Preysler ha afirmado que se va a retirar: "¿De qué se retira?". "Ha dicho que se jubila después de su carrera, pero no sabemos de qué", destaca el presentador, que reflexiona en el plató: "Rafa Nadal se retira como tenista profesional, pero Isabel Preysler por ir a un evento no hace falta que esté en activo de nada". Además, Alfonso Arús insiste en que la Preysler "irá igualmente a los eventos".