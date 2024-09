Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los looks con los que Rosalíaestá acaparando todas las miradas en la Semana de la Moda de Nueva York. "En esos primeros cuatro días, Rosalía no ha querido perderse los desfiles", destaca Tatiana Arús, que explica que, "el factor en común son los zapatos, que tienen el mismo tacón".

Alfonso Arús no da crédito al ver el look rosa de Rosalía: "Perdona, es horroroso". "Eso que cuelga del cuello, ¿qué es?", se pregunta alucinado el presentador de Aruser@s. "Vemos algunas de las nuevas tendencias que van a venir pisando fuerte", afirma la colaboradora al ver los looks de la artista española.

Otra cantante que ha llamado la atención es Camila Cabello, que sorprendió con un cambio de look luciendo el pelo en color blanco.