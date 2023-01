En general, tal y como apunta Alfonso Arús en el vídeo principal de esta noticia, estamos muy de acuerdo con el signo del horóscopo que nos ha tocado, pero cuando atendemos al horóscopo chino y al animal que nos corresponde, no lo tenemos tan claro.

"A mí no me gusta ningún animal. Soy buey, y como buey, me doy por medio satisfecho, pero ya te digo que si me hubiera tocado rata, no", confiesa el presentador de Aruser@s. Angie Cárdenas, es "caballo", pero hubiera preferido un tigre.

"Yo soy cerdo y me gusta", afirma con orgullo María Moya. "Pero el problema es que no hay animales cuquis, como un pingüino, un panda o una mariposa", se queja Tatiana Arús. Y tú, ¿estás conforme con el animal que te asigna el horóscopo chino según tu año de nacimiento?