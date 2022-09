Según este estudio que hoy analizan Alfonso Arús y las tertulianas de Aruser@s, si eres cáncer, libra o géminis, eres cariñoso y tierno... o eso es lo que dice la astrología, a pesar de que Patricia Benítez tenga otra opinión.

La colaboradora, que según el presentador del espacio, no ha tenido suerte en la vida, afirma que su padre era cáncer, "y a ver, era muy buen hombre, pero rancio era un poquito", asegura. Pero Arús insiste en que es ella quien no supo ver "su lado sensible".

Benítez se ríe también ante la afirmación de que los géminis son cariñosos. "He tenido dos hombres géminis en mi vida y... no", afirma la tertuliana que niega con el dedo que este estudio haya acertado, al menos, en lo que se refiere a su experiencia.