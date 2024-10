Muchos famosos han acudido a 'Perrotón', la carrera solidaria de las mascotas, un evento en el que corrieron hasta 5.000 personas para promover la adopción de los perros. Sofía Cristo se encargó de poner la música, al igual que Carlos Baute, que ofreció un concierto interpretando sus grandes éxitos. Preguntado por las fotografías de Bárbara Rey con le rey Juan Carlos, Carlos Baute reaccionó muy divertido. Primero, confesó no haberse enterado porque ha estado de viaje en Paraguay, y, al saber la información, entre risas, admitió que no se iba a meter en eso.

Por su parte, Aless Gibaja arremetió duramente contra Ángel Cristo Junior: "Me parece terrible que hable así de su madre en un programa de televisión". "Me parece rastrero y sucio que venda a su madre así", destaca el famoso, que aseguró que no sabe cómo "puede hacerlo". Sobre Sofía Cristo, Gibaja afirmó que le ha dado mucho "power y fuerza": "Me ha dicho que está bien, pero que es una locura todo".