"No sé si tiene más bolsos Georgina Rodríguez que tatuajes Alejandra Rubio, o al revés", destaca Alfonso Arús, que afirma que la hija de Terelu Campos ha dejado alucinados a sus seguidores al mostrar su nuevo tatuaje, en donde se puede leer la siguiente frase: 'tostadas con tomate, un café y un piti'.

Y es que Tatiana Arús explica que Alejandra Rubio "no ha querido desvelar de qué se trata", pero "no es la primera vez que sorprende con sus frases": "El año pasado sorprendió con otro tatuaje que dice 'regando las flores que de viejos nos veo fumando'". "En ese caso sí que se trata de una frase de un grupo de música, pero la de ahora no sabemos a qué se refiere", destaca la colaboradora.

Además, Tatiana Arús muestra las primeras declaraciones de la hija de Terelu Campos sobre este polémico último tatuaje. "Me tatúo lo que quiero, es mi cuerpo". Desde el plató de Aruser@s analizan la polémica y Patricia Benítez manda un mensaje a Alejandra Rubio: "Café y cigarro, muñeco de barro".