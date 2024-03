"¿Cómo le sentaría a Mar Flores que la llamaran abuela?", pregunta un reportero a la modelo, que reflexiona sobre ello en el vídeo principal de esta noticia después de que se haya visto a Alejandra Rubio, pareja de su hijo Carlo, comprando test de embarazo. "Me van a llamar abuela seguro porque tengo cinco hijos", explica Mar Flores, que, sin embargo, afirma que no se siente "tan abuelita": "Me siento muy cómoda siendo madre".

Pero no ha sido la única persona de la familia Flores a la que la noticia le ha pillado por sorpresa. "No sé qué decir, la verdad", ha afirmado el propio Carlo Costanzia cuando una reportera le dice que Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, ha sido vista comprado varios test de embarazo en una farmacia. "Me tenéis el cuerpo...", destaca Costanzia en este vídeo.