Alba Gutiérrez, o como la conocen en Aruser@s, Alba Guts, aterrizó en el programa en la primera temporada que el 'humorning' empezaba en laSexta. La periodista recuerda cómo en aquel entonces, al volver de las vacaciones de verano, se le presentó esta oportunidad: "Les dije que sí, ni lo pensé. El lunes siguiente ya estaba trabajando".

Echando la vista atrás, Guts llega a ese primer día, en 2018: "Se ha quedado en el olvido. Me daría mucha vergüenza ver el primer día. Fue un subidón muy grande y una oportunidad tremenda. Desde entonces llevamos 4 temporadas. Aún recuerdo volver del instituto y ver Arusitys. Lo veía también cuando empecé a estudiar Periodismo. Mi padre me decía que iba a estar en un programa así y ¡fíjate!".

El trabajo de la colaboradora ha ido evolucionando con el paso del tiempo y explica así la importancia que tiene la audiencia en su día a día: "Llevo las redes sociales y cuando acabo el directo reviso los comentarios de los espectadores. Además, en el programa podemos nutrir los contenidos con opiniones que nos han compartido". Alba destaca que a las exitosas audiencias que logran a diario con el programa, hay que añadir las audiencias digitales: "Hay mucha gente que también ve los contenidos por la web, por ATRESplayer y por Twitter e Instagram. La audiencia de Aruser@s también es digital".

Alba Guts se muestra en la conversación como la vemos a diario en pantalla. Perfeccionista y apasionada de su trabajo, Guts insiste en la clave de Aruser@s: el equipo: "Tenemos muy buena relación y, más allá del trabajo, nos confiamos cosas d nuestra vida. Nos queremos todos mucho y la gente que va entrando se amolda muy bien. Eso es tener mucha suerte. Cuando era la nueva, mis compañeros me ayudaron y me contaron todo, por esa razón intento hacerlo con los que han ido llegando después".

Y es cierto que se llevan bien porque en la boda de Alba (probablemente una de las bodas más esperadas en televisión) no faltó ninguno de sus compañeros. "Con todo el tema del Covid, me cancelaron la boda varias veces. El cachondeo que teníamos en el programa me ayudó a quitarle hierro al asunto hasta que finalmente me casé en octubre del 2021. Aquello fue un aquelarre espectacular. Lo disfrutamos mucho". Los espectadores de Aruser@s también vivieron todas estas cancelaciones y la desesperación de Alba Guts por no saber cuándo iba a poder celebrar su boda: "La gente me mandaba sus ánimos, me decían muchos que estaban en la misma situación, que se sentían identificadas. Entre ese drama que se crea, te sientes acompañada. Me sentía la novia de España".

Los espectadores consiguen empatizar mucho con los colaboradores del programa ya que Alfonso Arús sabe muy bien destacar la personalidad de cada uno. Por ello, tras la boda de la colaboradora, Arús la presentaba a diario como 'Alba, recién casada, Guts', y ahora lo ha cambiado por: 'Alba, todavía con gafas, Guts'. Alba se ríe al escucharlo con mi voz: "En julio me opero por fin. Soy miope desde los 12 años. Alfonso esta operado de miopía y Tati (Tatiana Arús) también y me animan a que lo haga para que me cambie la vida. María (Moya) también está operada. Me da miedo, pero me he lanzado a hacerlo. Por eso ahora voy con gafas. Solo me las pongo para trabajar".

Haciendo un repaso por sus mejores momentos en plató, Guts recuerda unas navidades, cuando, mientras Marc Redondo estaba con la previsión del tiempo, un reno que habían puesto en la decoración empezó a hacer ruidos: "Marc estaba super serio y al escuchar esos sonidos raros todos empezamos con la risa colectiva. ¡Hasta Alfonso lloró! Tuvimos que parar y explicarlo. El pobre lo pasó fatal". Pero no ha sido el único ya que la propia colaboradora también recuerda su peor 'tierra trágame': "El otro día me quedé sin zapato entrando en el directo. En mi mente pensé: '¿Qué hago, me agacho a cogerlo, o me voy descalza?' Mira, si algo me permite este programa es ser natural y dije 'No pasa nada' y cogí mi zapato. Todo el mundo se tropieza. Soy muy patosa, doy gracias a que no me cayese de boca".

Como no podía ser de otra manera, antes de ponerse a revisar un día más todos los comentarios de las redes sociales, Alba Guts responde por teléfono a las ya tradicionales preguntas de laSexta.com a los colaboradores del programa:

Pregunta: - ¿A qué otro presentador o presentadora de la casa te gustaría tener de compañero/a en la mesa de Aruser@s?

Respuesta: - A Dani Mateo porque le sigo en redes, es súper divertido y me encantaría compartir un programa con él. Su humor encajaría muy bien. Creo que se lo pasaría muy bien en Aruser@s una mañana.

P: - ¿Con quién de tus compañeros irías a bailar bajo la lluvia?

R: - Me encantan los musicales. No cogería a una persona, iría con todos a hacer un 'opening' al estilo 'La, La, Land'. Asier Suescun es cantautor, Alex Riveras es actor de musicales, ambos son compañeros de redacción... Animaría a hacer una escena musical de todo el equipo.

P: - ¿Y a tomar el sol a una playa desierta?

R: - A Evelyn Segura porque soy propensa a que me piquen los mosquitos y con ella sabría qué bicho me va a picar. Así estoy mucho más tranquila.

* En el vídeo que acompaña a estas líneas, Documentación Atresmedia muestra algunos de los mejores momentos de Alba Guts en laSexta.