Aitana está revolucionando las redes sociales al publicar un nuevo adelanto de su próxima canción, 'Los Ángeles', un tema que muchos dicen que va dedicado a Sebastián Yatra. Y es que una parte de la letra dice así: "Mientras no sabían yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía".

"Ojo porque interpreto que ya existía química entre ellos cuando Aitana estaba con Miguel Bernardeau", destaca Tatiana Arús en el plató donde recuerdan que mientras Aiatana estaba con el actor, Sebastián Yatra estaba con Tini Stoessel, quien parece ser que en su última canción se refiere a la cantante al hablar de "la española".

También Alfonso Arús analiza la letra de la canción en el plató de Aruseros: "Está muy bien, pero a mí si me dan a escoger entre el 'buenrollismo' y el 'malrollismo', prefiero lo segundo".