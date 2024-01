Aitana Ocaña protagoniza la portada de la revista GQ en la que confiesa que en la actualidad está soltera tras su ruptura sentimental con el también cantante Sebastián Yatra. La joven se abre en canal confesando que ella misma compone sus propias canciones y es una persona muy pasional.

"Yo compongo mis propias canciones y entonces me gusta vivir diferentes cosas", afirma la catalana, que destaca que "el amor es lo que lo mueve absolutamente todo". "Aunque ahora estoy soltera, creo que es importante simplemente divertirte y conocer a gente, no necesariamente tener sexo, no estoy hablando tanto de eso tampoco", reflexiona Aitana, que destaca que "el amor en sí y gustarte con alguien mueve muchas cosas": "Me gusta, no voy a engañar, me gusta esa sensación".

Además, Aitana dice que se siente muy sexy y quiere disfrutar de este momento de soltería ya que ha cogido más seguridad en sí misma y ya no le importa tanto las críticas ni todos los novios que le ponen.