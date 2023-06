"Te lo voy a dar para que te acuerdes de mí", le dice una abuela a una reportera de Castilla y León TV mientras le ofrece un regalo muy especial. "Tengo 7 hijos y 21 nietos" le cuenta a la periodista. "¿Y a todos sus nietos le da usted regalitos?", pregunta ella con inocencia, tal y como vemos en este vídeo de Aruser@s.

La señora no duda en responder sin pelos en la lengua a tan comprometida cuestión. "A todos no, a los que quiero. Se lo doy a quien quiero y a quien no quiero, nada", asegura sin rubor, orgullosa de su decisión.

"Es usted una abuela cojonuda", le reconoce la chica. "Mira, en mi casa mandan mis huevos", le dice como única explicación. "Esta mujer tiene razón", opina Angie Cárdenas. Sobre todo, si alguno de los chicos no va a visitarla todo lo a menudo que debería.