'Zazza el italiano' pasea de noche por la barriada de Franc-Moisin, en el barrio de Saint-Denis para ver qué se encuentra por allí, cuando ve algo que le llama la atención. "Si es lo que pienso, es increíble", anuncia el youtuber al ver un edificio con ventanillas y los precios de la droga en la pared. "2 gramos te cuestan 10 euros; 5 gramos, 20 euros; 10 gramos, 50 euros", está escrito. El copresentador de Apatrullando se asoma a una de las ventanillas para ver qué hay dentro. "Hay una habitación con muchas cosas abandonadas, parece como una antigua cocina", expone.

Zazza observa la pared y se da cuenta de que si el comprador quiere droga de más calidad tiene que seguir la flecha que hay al lado de una de las ventanillas. El youtuber sigue la flecha y llega a una puerta que está totalmente tapiada. "Debe ser un narcopiso que acaban de desmantelar", piensa. El youtuber ve más señales y decide seguirlas hasta que llega a una pintada que pone 'Has llegado, espera aquí'. "Esto no lo he visto en mi vida. Es una guía, un mapa para venir a comprar droga", explica asombrado.

El copresentador de Apatrullando sigue avanzando por la zona y llega a una pintada que pone directamente 'Menú' y todo lo que se puede comprar. "Da bastante mala vibra", declara Zazza, que observa que hay hasta flechas en el suelo para indicar a las personas dónde pueden ir a comprar. "Está a prueba de cualquier drogadicto, imposible fallar", opina el youtuber.