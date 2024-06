'Zazza el italiano' se dirige a apatrullar el barrio de la Tunara. "Uno de los más cotizados porque se encuentra en primera línea, y según lo que he leído, desde estas torres que podemos apreciar, ellos ven las narcolanchas y van avisando a sus compañeros si hay Guardia Civil", explica el youtuber. Zazza se sienta en una terraza para hablar con un vecino del barrio y le cuenta que está haciendo un reportaje sobre el narcotráfico en Marbella. "Para darle un sentido, empiezo aquí y luego voy allá porque aquí es donde entra", le comenta.

"¿Qué te voy a contar que no sepas?", comienza diciéndole el hombre, que afirma que "la gente no quiere trabajar, quiere vivir de lo que se ha vivido toda la vida y la cosa no es como antes, la cosa ha cambiado mucho". Zazza comienza a caminar por el paseo en busca de averiguar cómo se vive en la Tunara y de alguien que le deje acceder a una torre. El presentador de Apatrullando se para con un trabajador del barrio de toda la vida que le confirma que las torres eran para hacer señales a embarcaciones para que entrasen.

Zazza sigue paseando y se para en otro bar a preguntar por el narcotráfico. "No, por aquí ya no entra nada, hay mucha seguridad", le expone un camarero. El youtuber pregunta a varias personas mientras camina si conocen a alguien para poder subir a una torre. "Es una azotea para tender y esas cosas", le responde una señora cuando le pregunta el reportero. Zazza termina su recorrido sin conseguir su cometido, las respuestas cuando pregunta siempre son negativas.