'Zazza, el italiano' se traslada hasta la Cañada Real para conocer cómo pasan sus residentes la Navidad. Cuando el youtuber llega con el equipo de 'Apatrullando' descubre que están haciendo una fiesta navideña. Todos, muy animados, bailan ante la cámara. "¿Qué tal vivir aquí?, ¿se vive bien?", pregunta Zazza a uno de los vecinos, que destaca que sí. Eso sí, también afirman que quieren "leña y luz".

Sin embargo, cuando el italiano les pregunta qué pasa con la luz, ya que llevan "tres años" sin ella, el vecino pide cortar rápidamente la grabación y apagar la cámara. "Me han dejado un poco sin palabras, nos han invitado dentro", explica Zazza, que desvela qué ha pasado cuando se ha cortado la grabación: "Se han puesto un poco nerviosas las personas que estaban cerca". "Son barrios que te sientes muy bien y, normalmente, no pasa nada, pero se puede poner un poco tenso", explica el youtuber, que reflexiona: "Pasas de amigos a... vete, ya". "Seguimos porque no me quiero quedar ahí mucho tiempo", confiesa Zazza a cámara, como puedes ver en el vídeo que hay sobre estas líneas.