"Positivo en THC, sin carnet vigente y con la ITV caducada": Apatrullando destapa las múltiples infracciones de un taxista en un control

Jalis de la Serna acompaña a la Guardia Civil y presencia un cúmulo de irregularidades en pleno control en Mairena de Aljarafe: "Ha dado positivo en THC, no tiene carnet y tiene la ITV caducada".

A las 06:30 de la mañana en Mairena de Aljarafe, Sevilla, un control de la Guardia Civil se convierte en una de esas escenas que parecen sacadas de una película. Jalis de la Serna, acompaña a los agentes para mostrar su trabajo de cerca, y lo que ocurre con un taxista deja boquiabierto a todos.

Los agentes paran el vehículo para hacerle una prueba de drogas. "Tras consultar la base de datos, tiene un antecedente por alguna infracción de consumo o tenencia, por eso hemos procedido a pararlo, aunque no es normal porque la persona que trabaja suele estar concienciada en la seguridad de sus pasajeros", explica un agente a Jalis.

La situación se vuelve grave cuando el taxista da positivo en THC, circula sin permiso de conducir vigente y con la ITV caducada. Además, dentro lleva a un pasajero, quien no puede creerse lo que estaba pasando: "Esto es una película", comenta, mientras los agentes le indican que tiene que pedir otro taxi, ya que el conductor va a ser retenido.

