"¿Cómo está mi hijo?, ¡por favor, mi hijo, mi hijo!!": la preocupación de un padre tras sufrir un accidente de tráfico

Jalis de la Serna habla con un hombre que ha sufrido un accidente de coche después de que al bajarse para hacer el parte, un tercer coche les haya golpeado, quedando atrapado entre los dos coches.

Jalis de la Serna acude con la Guardia Civil a un alcance en el puente sevillano del Quinto Centenario, donde nada más llegar ya se ven "fragmentos de vehículos" y a "una persona que está siendo atendida". Allí, el presentador de Apatrullando charla con Carmen, una mujer que se encuentra en la zona y que explica que es amiga del herido. En concreto, explica que es la madre de un amigo del hijo del herido: "Venían de un partido".

"Somos amigos de hace muchos años", explica Carmen, que destaca que los niños, que también viajaban en el coche siniestrado, "están bien": "Me ha llamado mi hijo y me ha dicho 'mamá, que no respira, que no respira, ven corriendo, ayúdame'". "Yo no sé si me vendrá alguna multa porque no sé ni el tiempo que he tardado, pero me he venido corriendo", destaca la mujer, que celebra que su amigo "esté consciente" después del suceso. "Están intentando movilizarle sin causarle ninguna lesión más", detalla, por su lado, Jalis de la Serna.

Tras hablar con Carmen, Jalis de la Serna se acerca al hombre herido, al que el Samur sigue atendiendo. "Señor, ¿qué tal?, ¿cómo se encuentra?", pregunta el reportero al hombre, que exclama: "¿Cómo está mi hijo?, por favor, ¡mi hijo, mi hijo!". "Está bien, su hijo está bien. Fran y Darío están perfectos", tranquiliza Jalis de la Serna al hombre.

Por otro lado, la Guardia Civil explica a Jalis de la Serna que el accidente se ha producido tras una colisión entre este vehículo gris y el negro, del herido. "El error de los usuarios es bajarse del vehículo", explica uno de los agentes, que destaca que "uno se ha quedado entre medio de los dos vehículos, ha llegado un tercer vehículo, que ha colisionado con este y, a consecuencia, ha aprisionado a uno de los conductores entre los dos coches".

