El lamento de una madre al ver a su hijo parado en un control de alcoholemia: "Su padre murió en un accidente por ir bebido"

Jalis de la Serna habla con una madre que acude a recoger a su hijo tras ser retenido en un control de tráfico de la Guardia Civil en Madrid. "Si llegan a matar a alguien lo arrastran para toda la vida", lamenta.

Tras ser parados en un control de trafico de la Guardia Civil en Humanes de Madrid, uno de los jóvenes del interior del coche que los agentes han parado llama a su madre para que vaya a recogerlos. "Están aquí los de laSexta", le comunica a su madre, después de confesarle que están en un control con el coche retenido porque la conductora ha dado positivo en consumo de alcohol. La multa la pagarán entre todos, pero el riesgo de un accidente sigue presente.

"He venido a por mi hijo y sus amigos, después de decirles que si bebían que no condujeran. Pienso en que esta juventud no tiene conocimiento, su padre murió en un accidente de tráfico por ir bebido, en Getafe, en 1993. Él tenía 2 años y medio. Por eso no me gusta que beban ni que cojan el coche", lamenta la madre, profundamente concienciada. "Y no ha pasado nada, pagarán la multa y ya. Pero fíjate si matan a alguien o se matan entre ellos, eso lo arrastran para toda la vida", añade.

