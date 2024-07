Zazza el italiano, conoce en este capítulo de Apatrullando a Johnny, el héroe de los sintecho en Benidorm. El youtuber acompaña a Johnny en su furgoneta para conocer en primera mano cómo es su día a día ayudando a los sintecho, repartiendo la comida que prepara junto a su mujer.

En el corazón de Benidorm, se acercan dos hombres a la furgoneta que aseguran que "esto es una sociedad de gente sin hogar. "Es un momento duro, pero estamos sobreviviendo". El copresentador de Apatrullando, recorre las calles de la ciudad costera mostrando la dura realidad de los sintecho. "A mí se me hundió la vida", comenta una señora a la que le consigue hacer una entrevista. "Muchísimas gracias por la comida que nos das todas las semanas", expresa otra chica al recibir la comida de Johnny. Las mujeres que comen en la calle la comida preparada por el inglés le propinan un abrazo para agradecer su ayuda.

Johnny y Zazza se dirigen también a otra zona "de personas que viven en casas ocupadas". Allí se encuentran con José, que les muestra la realidad del lugar. "Si no fuera por la ayuda de Johnny, muchas veces no tendríamos que llevarnos a la boca", confiesa el hombre. "Esto es un lugar donde vive la gente que no puede tener vivienda de otra manera", explica José al ver toda la basura que hay en el entorno. El hombre que señala a los rascacielos que quedan a un lado de la zona, mostrando así las dos caras de Benidorm, cuenta que "aquí no se hace nada malo, pero el contraste entre la ciudad y esto es mucho".