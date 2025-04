Este es el motivo por el que el chatarrero de La Moraleja no se queda los electrodomésticos nuevos que tiran

Jalis de la Serna se desplaza hasta La Morajela, el barrio con la renta per cápita más alta de España. Y es que sus vecinos cobran una media de 190.000 euros al año. Allí, el presentador de Apatrullando charla con varios trabajadores de La Moraleja.

Es el caso de un joven que trabaja como chatarrero del barrio, al igual que hizo su abuelo durante 33 años. "Llevo muchos años viniendo aqui todos los años", destaca el chatarrero, que explica a Jalis de la Serna que vive en Vallecas.

"Muchas veces tiran cosas casi nuevas como neveras o lavadoras que funcionan perfectamente", explica el hombre, que destaca cómo alguna vez han tirado neveras americanas de dos puertas que "ya no les sirven y las tiran".

"¿Ustedes no pueden recuperar algunos de estos electrodomésticos?", pregunta Jalis de la Serna al chatarrero, que explica por qué no se lo pueden quedar para sus casas: "Vivimos en pisos muy chiquititos y no podemos guardarlos".