Apatrullando registra un positivo en drogas en un control en la Cañada Real: "Voy a tomarme la metadona"

La Guardia Civil detiene a un conductor en un control por consumo de cocaína y su acompañante confiesa consumo de metadona mientras el programa muestra la realidad de la zona.

Apatrullando se dirige a las inmediaciones de la Cañada Real, un lugar de venta y consumo de drogas, para comprobar en un control si la incidencia es mayor. La Guardia Civil detiene a un vehículo y, mientras someten al conductor a una prueba antidrogas, el periodista del programa habla con la pasajera. "Voy a tomarme la metadona", confiesa la acompañante.

El conductor, por su parte, asegura no haber consumido, pero la prueba confirma lo contrario: positivo en cocaína.

"En teoría deberíamos venir más a esta zona, porque ella tiene que venir todos los días, pero muchas veces no quiere. Ella consume de todo. Hoy me he levantado primero para traerla aquí, porque no aguanta mucho en casa sola y se escapa a prostituirse, no puedo hacer más", comenta el conductor.

