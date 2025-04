Apatrullando muestra el negocio de las 'ventanitas' de Torreblanca, el barrio más pobre de España: "Me busco la vida"

En Torreblanca (Sevilla), el barrio con la renta más baja de España, existe una división entre 'Torreblanca La Vieja', conocida como Torreblanca de autoconstrucción, y 'Torreblanca La Nueva'. En este fragmento, Marco Martínez, reportero de Apatrullando, deja atrás la zona vieja para adentrarse en la nueva.

"¿Esto qué es?", pregunta sorprendido el reportero al ver a unos vecinos tomando un refresco frente a la ventana de una casa. "Es una 'ventanita', un quiosco", le comenta el hombre desde el interior de su vivienda. "Es mi casa, pero esta habitación la tengo vacía y he hecho un negocio y me busco la vida con ello", señala el hombre, mientras muestra a cámara todos los productos que vende: conservas, mecheros, snacks, refrescos, productos de limpieza del hogar, tabaco, alcohol... "Apunto todo en esta libreta y me pagan cuando se van", cuenta, señalando que "no fía a todo el mundo".

El vecino confiesa que el negocio de las 'ventanitas' es algo habitual. "Con esto puedo ir pagando la luz, el agua, el internet y me queda la paga casi libre", asegura, indicando que "cuando la gente no va al supermercado, acude a él".

"Aquí la cervecita nos sale más baratita que en el bar, sale 70 centimitos, y centimito a centimito... ¡Te bebes dos más!", bromea uno de los allí presentes.

