La imagen de la SGAE era un problema, pero no el fundamental. La justicia había puesto el foco sobre los autores y a este caso se le sumó la imputación de Ramoncín. "Se me acusó de haberme inventado que había diseñado un programa de televisión, que me lo habían pagado y no estaba en las televisiones", reconoce a Mamen Mendizábal. "¿Sabes la de discos que se graban y luego no salen?", explica. "Me imputaron y pidieron cuatro años y medio de cárcel", recuerda.

A Ramoncín se le acusó de sustraer 57.000 euros de la sociedad en facturas falsas. Como recuerda una periodista, esto se debió a que el cantante atravesaba un "mal momento económico" y pidió a su amigo, Rodríguez Neri, presidente de la SDAE; que le diera trabajo. Este le dio el dinero por adelantado.

"Lo más gracioso es que la SGAE, a la que me acusaban de haber quitado dinero, decía que no", recuerda cómo el fue el juicio, pero aun así el artista tenía miedo ya que pensaba: "¿Y si me condenan? ¿Y si el Tribunal no entiende esto o yo me expreso mal o los abogados lo hacen mal?". Estaba en juego una condena.

Finalmente, el 12 de enero de 2016, Ramoncín fue absuelto al no encontrarse delitos: Le absolvieron porque él sí entregó sus trabajos aunque no se llevaran a cabo.