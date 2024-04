La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012, Simón Viñals era el responsable de los servicios médicos instalados en el recinto del Madrid Arena, el lugar donde se produjo la avalancha mortal que acabó con la vida de cinco chicas. Dos de las fallecidas no fueron llevadas a la enfermería que él atendía, pero Cristina, Katia y Rocío sí que estuvieron allí, en sus manos, antes de fallecer.

Según dictaminó el juicio celebrado con respecto a este caso, él no hizo nada para salvar la vida de las tres jóvenes, aunque Viñals se defendió presumiendo de currículum, asegurando que tenía más de 30 años de experiencia en emergencias hospitalarias. "No tenía ni idea de lo que había que hacer. No sabía hacer una reanimación cardiopulmonar. El doctor Viñals será mucho doctor, pero se ha dedicado a fundar el SAMUR y a ser un burócrata, no a ejercer la medicina", sentencia la madre de Cristina Arce en Anatomía de...

Pepa Siñeriz, abogada de la familia, le asegura a Mamen Mendizábal que aquella enfermería no era tal, sino más bien "un botiquín". "Una sala diáfana que no tenía nada,

que no tenía ni agua corriente. No tenía aseo, no tenía un armario para guardar las medicinas y en la que había colocada una camilla rígida. Y creo recordar que alguien de Seguriber me dijo que había tres sillas. Obviamente, había dos médicos dentro. Uno de 77 o 78 años, que a su vez contrató a otro médico que era su hijo y a su vez contrató a un auxiliar de 81 años", describe. "Padre e hijo, dos personas que hacen un flaco favor a su profesión. La sentencia de la Audiencia Provincial les dedica 52 páginas a explicar lo que no hicieron".

Simón Viñals es el fundador, el creador, en la etapa de José María Álvarez del Manzano como alcalde de Madrid, del SAMUR. Fue también concejal. Según confirma el Colegio de Médicos, cuando ocurrió la tragedia del Madrid Arena llevaba retirado de la medicina desde hacía más de 15 años. "¿Qué le ha parecido que digan que usted estaba de pie en la puerta, que no estaba atendiendo a las víctimas?", le preguntaron los periodistas tras el juicio.

"Él, a través de sus contactos, logra ser siempre el médico que está contratado en el Madrid Arena. Aparte de que tiene una avanzadísima edad, él no es un especialista en medicina de emergencias". Y su hijo, tampoco, cuenta Alfonso Ojea, periodista de la Cadena Ser que cubrió el caso. "Eran gestores sanitarios, sobre todo el padre, Simón Viñals padre".

En el juicio, el hijo reconoció que nunca antes había practicado maniobras de reanimación. "Yo he practicado RCP en los cursos sobre maniquí. Sobre una persona nunca lo había hecho antes", llegó a confesar Carlos Viñals.

"¿Por qué en vez de contratar al SAMUR se contrata al doctor Viñals?", pregunta Mamen Mendizábal a la abogada. "Es que al SAMUR nunca se le dice que hay un evento en Madrid Arena. "La pregunta es por qué cuando sucede lo que sucede en la enfermería y aparecen tres niñas en ese estado, lo primero que hacen es llamar al SAMUR".