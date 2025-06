Pedro Piqueras recuerda su época como periodista de guerra en el Golfo: "Fui allí por iniciativa personal"

"He tenido la suerte de poder estar en la primera guerra televisada, la Guerra del Golfo", declara el afamado periodista Pedro Piqueras en 'Anatomía de...' casi 35 años más tarde del inicio de este conflicto armado que tanto impactó a la audiencia española debido a la retransmisión, prácticamente en directo, que los medios hicieron de él.

El estallido de esta contienda coincidió con sus vacaciones, pero él no dudó en aparcarlas para ponerse frente a las cámaras. "La invasión de Kuwait se produce el día 2 de agosto y creo que el 4 o, como mucho el 5, ya estábamos allí un productor, Patricio de la Nuez, de TVE, y yo", rememora en este reportaje.

"Pretendíamos hacer algo que no se había hecho nunca en España, que era ir al escenario de un conflicto y aquel se anunciaba como un conflicto muy gordo", afirma mientras Mamen Mendizábal se dispone a mostrarle las imágenes de su cobertura. "No lo había vuelto a ver ni lo vi después de hacerlo", reconoce. "Era muy comentado que el viento me movía la melena. Allí no había laca", dice entre risas.

Las imágenes, sin duda, son impactantes. "Aquello significó un cambio en ese sentido, porque nunca se había televisado algo así, nunca habían llegado las cámaras. Sí, yo creo que aquello marcó algo en cuanto a que la televisión puede estar en todas partes", reflexiona.

